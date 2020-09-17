UMEX готова к расширению прямого сотрудничества с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Румынская компания UMEX S. A., являющаяся оператором порта Констанца и входящая в состав сельскохозяйственной группы компаний Maria Group Румынии, открыта для предложений о прямом сотрудничестве со стороны Туркменистана, сообщили Trend в UMEX.

"Мы представили туркменским компаниям контактные данные и рекомендации основных субъектов нашей группы (занимающихся портовой деятельностью, торговлей, сельским хозяйством, судоходством, живым скотом, люцерной), в надежде связать нашу группу с аналогичными секторами деятельности в Каспийском регионе", - добавили в компании.

Также UMEX прокомментировала состоявшуюся ранее дискуссию между туркменским Turkmen Deniz Derya Yollary Agency (Туркменская государственная служба морского и речного транспорта), Туркменбашинским международным морским портом Туркменистана и компанией UMEX S. A., в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества.

"Действительно, мы провели очень приятную видеоконференцию с представителями нескольких туркменских компаний, организованную благодаря любезности посольства Туркменистана в Румынии", - отметили в министерстве.

Далее, в UMEX добавили, что дискуссии были сосредоточены вокруг общих грузопотоков с участием порта Констанца (в целом) и терминала UMEX (в частности), а также туркменских проектов.

"UMEX-портовый оператор, специализирующийся на обработке различных видов грузов, включая проектные грузы и удобрения. Эти два вида грузов создают связующее звено между службами UMEX и странами Каспийского моря, включая Туркменистан", - говорится в сообщении UMEX.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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