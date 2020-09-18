Казахстан включил Азербайджан в число стран, авиапассажиры из которых подлежат наименее строгим ограничениям

БАКУ /Trend/ - Постановлением главного санитарного врача Казахстана, 12 стран – Азербайджан, Китай, Тайланд, Монголия, Малайзия, Египет, Гонконг, Южная Корея, Япония, Сингапур, Германия, Беларусь были отнесены к первой категории ограничительных мер в отношении пассажиров, прибывающих международными пассажирскими авиарейсами, передает в пятницу Trend со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при Президенте Казахстана.

Отметим, что на данный момент в Казахстане в связи с пандемией коронавирусной инфекции применяется категоризация стран мира по ограничительным мерам в отношении пассажиров, прибывающих из них международными пассажирскими авиарейсами.

Так, к пассажирам прибывшим из первой категории стран применяется наименьшее число требований: прибывшие из этих стран проходят только термометрию и анкетирование.

Начиная с 16 сентября 2020 года, в эту категорию включены Азербайджан, Китай, Тайланд, Монголия, Малайзия, Египет, Гонконг, Южная Корея, Япония, Сингапур, Германия, Беларусь.

В свою очередь, ко второй категории отнесены Швейцария, Великобритания, Польша, Италия, Венгрия, Австрия, Нидерланды, Швеция, Румыния, Чехия, Греция, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индия, Армения, Российская Федерация, Узбекистан, Украина, Кыргызстан, Таджикистан.

Прибывающие из этих стран должны пройти термометрию, анкетирование, а также предоставить справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР с получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения государственной границы.

В свою очередь, в третью категорию стран входят все страны, не относящиеся к первой и второй категории, и выполнение авиарейсов в и из данных стран на данный момент запрещено.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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