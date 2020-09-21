AZAL увеличивает число авиарейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку

БАКУ/Trend/ - С 26 сентября Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличивает число полетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку до 21 в неделю, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Учитывая высокий спрос и ограниченное количество рейсов в период пандемии, продажа авиабилетов на указанное выше направление осуществляется по принципу очередности.

Записаться в очередь можно двумя способами - через форму обратной связи или через мессенджер WhatsApp:

Для рейсов из Баку в Начхыван:

• https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000853919

• WhatsApp: +99455 204 65 54.

Для рейсов из Нахчывана в Баку:

• https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000886220

• WhatsApp: +99460 487 30 11

При обращении пассажиры должны будут отправить отсканированные копии своих удостоверений личностей, а также контактные номера для обратной связи.

Авиакомпания просит не обращаться через онлайн-форму и WhatsApp одновременно. Это лишь приведет к увеличению онлайн-очередей и задержке ответов со стороны сотрудников колцентра.

Мы также обращаем внимание пассажиров на то, что запросы на авиабилеты по данному направлению посредством звонков в колцентр авиакомпании не принимаются.