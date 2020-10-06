В Шамкирском районе Азербайджана завершается реконструкция автомобильной дороги (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершается реконструкция автомобильной дороги Зеям–Джирдахан-Татарлы Шамкирского района.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог (ГААДА).

«Широчайший размах получили работы по реконструкции автомобильных дорог, дающие толчок развитию промышленности, туризма и сельского хозяйства, оказывающие положительное влияние на социальное благосостояние граждан и демонстрирующие потенциал наших регионов в различных направлениях, создавая все условия для быстрой доставки продукции от производителя к потребителю», - отметили в ГААДА.

Согласно данным, осуществленная с этой целью, в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана "О мерах по строительству автомобильной дороги Шамкир-Зейем-Дюярли (18 км)–Зейем Джирдахан–Татарлы в Шамкирском районе", Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана реконструкция находится на последнем этапе.

"На автодороге местного значения Зеям Джирдахан–Татарлы, протяженностью 17 километров и состоящей из гравийного покрытия, образовались оползни и обвалы. Уровень проезжей части находится на том же уровне, что и естественный рельеф местности, а средняя ширина грунтовой дороги колебалась в пределах 5-7 метров. Возникла необходимость в капитальном ремонте дороги", - говорится в агентстве.

В ГААДА подчеркнули, водопроводные трубы на пути были разрушены,что создало необходимость в ремонте и прокладке новых труб. Для устранения перечисленных проблем в настоящее время автомобильная дорога капитально реконструируется Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана.

"Автомобильная дорога Зеям Джирдахан–Татарлы реконструируется в соответствии с IV технической категорией. На последнем этапе строительных работ будут построены шесть автобусных остановок, а для нормальной организации движения по перечисленным дорогам будут установлены 112 дорожных знаков, 480 сигнальных знаков, проложены горизонтальные разметочные линии", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, реконструкция проводится в соответствии с требованиями «строительных норм и правил" и под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Для завершения работ в соответствии с составленным графиком на территории работает необходимое количество живой силы и техники.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva