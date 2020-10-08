В Иране появилась технология производства железнодорожного тормоза

Генеральный директор железной дороги Исламской Республики Иран Саид Расули сообщил о производстве железнодорожного тормоза в стране, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"Раньше мы импортировали железнодорожный тормоз в страну, и только 3 страны могли производить эту датель", - отметил Расули, добавив, что железнодорожный тормоз собственного производства вскоре будет представлен на выставке железной дороги.

Он сообщил о введении в эксплуатацию 8 вагонов, оснащенных железнодорожным тормозом собственного производства. По его словам, импортозамещение железнодорожных деталей включены в повестку дня и зависимость железной дороги Ирана от импорта постепенно сокращается.

Иранские железные дороги — государственная компания в Исламской Республике Иран. Первая железнодорожная линия на паровой тяге была открыта в Иране в 1914 году между Тебризом и Джульфой на границе с Российской империей.