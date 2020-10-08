Узбекистан поддерживает инициативы Туркменистана по налаживанию международного партнёрства в транспортной сфере
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Снабжение войск азербайджанской армии, участвующих в боях, обеспечивается на высоком уровне — минобороны
Нефтяная национальная компания Казахстана и ЛУКОЙЛ подписали новое соглашение по проекту «Аль-Фараби»
МИД: Призыв главы МИД Германии к восстановлению режима прекращения огня и оказанию давления на Азербайджан вызывает сожаление
Минэнерго Турции запретило компании MGS участвовать в тендерах Главного управления минеральных исследований и разведки Турции
Узбекистан поддерживает инициативы Туркменистана по налаживанию международного партнёрства в транспортной сфере
Единственное логическое разрешение нагорно-карабахского конфликта – возвращение оккупированных Арменией территорий Азербайджану
Минобороны Турции: Обстрел населенных пунктов Азербайджана со стороны Армении - военное преступление
Микаил Джаббаров: Агрессорская политика Армении чинит серьезные препятствия экономическому сотрудничеству в регионе (ФОТО)
Фархад Бадалбейли: Мы обязательно увидим, как под торжественные звуки Государственного Гимна Азербайджана будет водружено знамя победы в Шуше
Генпрокуратура Азербайджана: В результате артобстрела армянскими ВС Геранбоя погиб еще один мирный житель
Президент Ильхам Алиев: Армения использует гражданских лиц для того, чтобы было больше людей на местах
Президент Ильхам Алиев прокомментировал позицию России, Ирана и США по нагорно-карабахскому конфликту
Президент Ильхам Алиев: Почему человек, родившийся в Армении, должен сражаться против нас на азербайджанской земле?
Президент Ильхам Алиев: Вооруженные беспилотные летальные аппараты производства Турции облегчают нашу работу
Президент Ильхам Алиев: Слова «Азербайджан не одинок» в поступающих из Турции письмах людей, конечно, приумножили любовь к Турции
Президент Ильхам Алиев: Армения - расистское государство, представители ни одной другой национальности там не могут жить
Президент Ильхам Алиев: Армения проигрывает бой и чтобы остановить нас, прибегает к гнусным действиям
Президент Ильхам Алиев руководству Армении: чем раньше вы покинете оккупированные земли, тем лучше будет для вас
Президент Ильхам Алиев: Мы неоднократно говорили, что в отношении государства-оккупанта - Армении должны были быть применены санкции
Президент Ильхам Алиев: Все идет по плану, сегодня Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность страны
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры с брошенной убегающими армянами военной техникой (ВИДЕО)
Армия Азербайджана захватила несколько новых опорных пунктов, уничтожила военную технику ВС Армении - Минобороны
Хикмет Гаджиев: Вызывает опасение, что Армения пытается привлечь армян из других стран к участию в нагорно-карабахских боях
Под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева на Центральном командном пункте Минобороны состоялось оперативное совещание (ФОТО)
Обстрелы со стороны ВС Армении вызывают пожары и разрушения на гражданских объектах — МЧС Азербайджана (ФОТО)
В результате армянских провокаций в населенных пунктах Азербайджана повреждены линии электропередачи (ФОТО)