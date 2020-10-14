С какими странами Казахстан планирует сократить авиасообщение

Казахстан планирует сократить авиасообщение с Украиной, ОАЭ, Германией и Беларусью. Об этом сообщил главный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает Trend.

Как отметили в Минздраве, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде стран и в целях пресечения завозных случаев коронавирусной инфекции в Казахстан Минздрав рекомендует сократить авиарейсы в некоторые страны.

«Такие планы есть, и они в ближайшее время будут реализованы. Мы планируем сократить авиарейсы по нескольким направлениям - в Украину, Германию, Беларусь, а также в ОАЭ. В Арабские Эмираты будут сокращаться на вылет рейсы. Кроме того, ранее мы озвучивали о сокращении рейсов с Турцией», - заявил Ерлан Киясов во время онлайн-брифинга в СЦК.

Ранее Алексей Цой уточнил, что на сегодня рост заболеваемости отмечается в странах Европы и ближнего зарубежья.