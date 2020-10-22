В 2021 году в Казахстане планируется произвести 1200 единиц электротранспорта

Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил Национальный автомобильный павильон, где ознакомился с планируемыми к производству в РК моделями электрических автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

О состоянии и перспективах развития казахстанского автопрома электрокаров и мерах по формированию автомобильного экологического хаба для «зеленой экономики» доложили президент объединения юридических лиц «Ассоциация казахстанского автобизнеса» А. Лаврентьев и заместитель генерального директора JAC Motors Юй Ян, председатель правления АО «Фонд развития промышленности» Н. Байбазаров и генеральный директор ТОО «Оператор РОП» М. Кумаргалиев.