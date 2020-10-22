В 2021 году в Казахстане планируется произвести 1200 единиц электротранспорта
Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил Национальный автомобильный павильон, где ознакомился с планируемыми к производству в РК моделями электрических автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.
О состоянии и перспективах развития казахстанского автопрома электрокаров и мерах по формированию автомобильного экологического хаба для «зеленой экономики» доложили президент объединения юридических лиц «Ассоциация казахстанского автобизнеса» А. Лаврентьев и заместитель генерального директора JAC Motors Юй Ян, председатель правления АО «Фонд развития промышленности» Н. Байбазаров и генеральный директор ТОО «Оператор РОП» М. Кумаргалиев.
В 2021 году в РК планируется произвести 1200 единиц электротранспорта разных моделей, включая автобусы, в 2022 году данный показатель будет доведен до 2000 единиц. Машины будут поставляться на внутренний рынок и экспортироваться за рубеж.
На сегодняшний день в г. Нур-Султан функционирует более 50 зарядных станций для электромобилей. Этот список пополнили установленные на территории Национального павильона специальные зоны, которые дают возможность заряжаться 25 электромобилям одновременно.
Главе Правительства были продемонстрированы модели электромобилей JAC IEVS4 и JAC IEV7S, а также полноразмерные кроссоверы NIO ES6 и NIO ES8.
В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-Министра Р. Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов и др.
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