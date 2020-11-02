БАКУ /Trend/ - Географическое положение Туркменистана создает ряд возможностей для сотрудничества с Польшей, сообщили Trend в Министерстве инфраструктуры Польши.

В министерстве добавили, что в 2019 и 2020 годах сотрудничество с Туркменистаном касается исключительно экспорта по заказу польской компании PKP LHS.

"Крупнейший польский и один из крупнейших европейских грузоперевозчиков PKP CARGO S. A. не сотрудничает напрямую с Туркменистаном при обработке грузового транспорта из Китая на рынок ЕС, тогда как другой член группы PKP - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. (PKP Broad Gauge Metallurgical Railway Line – PKP LHS), сотрудничает с Туркменистаном в рамках соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении", - добавили в польском министерстве.

Говоря о сотрудничестве с Туркменистаном, в министерстве добавили, что ОСЖД является важным направлением многостороннего сотрудничества, в котором участвуют Польша и Туркменистан, а также Азербайджан и другие страны Азии и Кавказа.

Кроме того, в министерстве добавили, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) является очень перспективным транспортным проектом.

"Число субъектов, сотрудничающих в рамках "Среднего коридора", постоянно растет. Постоянный рост транспортных связей между Польшей и Туркменистаном в 2020 году показывает потенциал для дальнейшего развития перевозок по этому маршруту, несмотря на глобальный экономический кризис, связанный с пандемией COVID-19", -говорится в сообщении министерства о сотрудничестве в рамках Транскаспийского транспортного маршрута.

Отмечается. что грузы, перевозимые в Туркменистан в рамках оператора ширококолейной линии LHS, обрабатываются с момента вспышки пандемии COVID-19 и до настоящего времени.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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