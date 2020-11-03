Казахстан сократит количество авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю

С 9 ноября текущего года Казахстан сократит количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что 2 ноября под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

МВК приняла ряд решений, в частности, сократить с 9 ноября текущего года количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.