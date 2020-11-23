Граждане России и Украины смогут вернуться из Азербайджана на родину

БАКУ /Trend/ - До конца ноября планируется запустить чартерные рейсы для возвращения граждан России и Украины из Азербайджана на родину.

С 26 ноября авиакомпания «Аэрофлот» приступит к выполнению регулярных чартерных рейсов по маршруту Баку-Москва. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Кроме того, авиакомпания «SkyUp Airlines» 30 ноября осуществит чартерный рейс Баку-Киев, которым на родину смогут вернуться граждане Украины.

Отметим, что к полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус (COVID-19).

(Редактор: Наталья Кочнева)