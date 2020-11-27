Аэродромы Агдама, Физули и Ханкенди включены в перечень международных географических координат
БАКУ /Trend/ - Государственное агентство гражданской авиации Азербайджана при министерстве транспорта, связи и высоких технологий обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в связи с включением шести аэропортов Азербайджана в перечень географических координат.
Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство.
По данным ведомства, на обращение агентства ответили положительно.
В новом издании документа ИКАО под номером 7910/178, которое будет опубликовано в декабре этого года, будут включены названия и коды еще шести аэропортов Азербайджана.
Отметим, что наряду с аэропортами Забрата, Евлаха и Нафталана, в обновленный реестр международной организации войдут аэропорты Агдама, Физули и Ханкенди.
(Автор: Фидан Бабаева)
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