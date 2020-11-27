Аэродромы Агдама, Физули и Ханкенди включены в перечень международных географических координат

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство гражданской авиации Азербайджана при министерстве транспорта, связи и высоких технологий обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в связи с включением шести аэропортов Азербайджана в перечень географических координат.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство.

По данным ведомства, на обращение агентства ответили положительно.

В новом издании документа ИКАО под номером 7910/178, которое будет опубликовано в декабре этого года, будут включены названия и коды еще шести аэропортов Азербайджана.

Отметим, что наряду с аэропортами Забрата, Евлаха и Нафталана, в обновленный реестр международной организации войдут аэропорты Агдама, Физули и Ханкенди.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva