В Азербайджане лучшие дороги на пространстве СНГ

БАКУ /Trend/ - Всемирный экономический форум ("World Economic Forum") обновил отчет о состоянии автомобильных дорог ("Quality of roads") в странах мира, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на отчетные данные Форума.

Согласно информации, Азербайджан показал самый высокий результат на пространстве СНГ, заняв 24-е место среди 141 страны мира.

Напомним, что в 2016 году Азербайджан занимал в этом отчете 50-ю, а в 2018 году - 36 позицию.

В отчете за 2019 год сообщается, что Азербайджан занял 11-е место среди 141 страны по показателю "эффективность железнодорожных перевозок", 12-е - по показателю "эффективность авиатранспортных услуг", 25-е - по показателю "эффективность морских перевозок" и 27-е - по показателю "качество дорожной инфраструктуры".

(Автор: Садраддин Агджаев)

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