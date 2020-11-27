Возобновляются прямые рейсы по маршруту Баку-Минск

С начала декабря планируется возобновление регулярных чартерных рейсов по маршруту Баку-Минск, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

С 4 декабря 2020 года авиакомпания «Белавиа» приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Баку-Минск. Полеты между двумя столицами будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Указанные рейсы будут выполняться с Терминала 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Отметим, что к полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус (COVID-19).