Возобновляются прямые рейсы по маршруту Баку-Минск
С начала декабря планируется возобновление регулярных чартерных рейсов по маршруту Баку-Минск, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
С 4 декабря 2020 года авиакомпания «Белавиа» приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Баку-Минск. Полеты между двумя столицами будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Указанные рейсы будут выполняться с Терминала 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Отметим, что к полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус (COVID-19).
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