Авиасообщение Узбекистана с Европой планируется возобновить с 2021 года

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 декабря провел видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению проводимой работе в сфере туризма и спорта, а также задач на предстоящий год, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

На совещании критически рассмотрены меры по восстановлению и развитию туристического потенциала страны с учетом необходимости пересмотра подходов в условиях пандемии коронавируса.

В 2021 году планируется привлечь 1,7 миллиона иностранных и 7,5 миллиона местных туристов, а также увеличить экспорт услуг в сфере до 370 млн долларов. Наиболее перспективным источником в этом отношении является, прежде всего, паломнический туризм.

В Узбекистане много мусульманских святынь, памятников иудаизма и буддизма. Воспользовавшись этой возможностью, можно привлечь 700 тысяч паломников и обеспечить экспорт услуг на сумму 130 млн долларов, отмечается в сообщении.

В связи с этим указано на необходимость поэтапного возобновления со следующего года авиасообщения со странами Европы, Малайзией, Индонезией, Пакистаном, Таиландом, Японией, запуска новых направлений по паломническому туризму.