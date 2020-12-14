В ноябре 2020 года в Казахстане отмечен рост продаж легковых автомобилей

В ноябре 2020 года в Казахстане было продано 8 186 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники (+18,5% к ноябрю прошлого года), а также 1 034 единицы грузовиков и автобусов (+56,7%), передает Trend со ссылкой на данные Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).

По итогам одиннадцати месяцев 2020 года рынок вырос на 24% до 82 683 проданных автомобилей (66 729 ед. за январь-ноябрь 2019 года).



​​​​​​​​​​​​​​«Рынок демонстрирует рост более 24%. При дефиците наиболее популярных моделей дилеры стараются законтрактовать потребителей, чтобы сохранить цены и сделать оптимальное предложение для покупателей. Впереди - кульминация предновогодней гонки и две недели активных продаж», – комментирует Анар МАКАШЕВА, вице-президент АКАБ.

Десятку самых продаваемых марок легковых автомобилей в ноябре, возглавляет Hyundai, дилеры благодаря, в том числе запуску нового завода Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, реализовали рекордные в этом году 2 166 авто (+30% к ноябрю прошлого года). Менее полугода понадобилось автомобилям Chevrolet костанайского «СарыаркаАвтоПром», чтобы пробиться в тройку лидеров продаж – 1 865 ед. Lada с результатом 1 193 автомобиля – на третьей строчке (-18%).

Toyota с результатом 719 проданных ед. сместилась на четвертую строчку в ноябре (-43%). Автомобили Kia на пятом месте – 506 ед. (+1%). Volkswagen на шестой строчке самых продаваемых автомобилей в Казахстане (297 ед.; +313%). Седьмая позиция у JAC – 296 ед. (+107%). ТОП-10 наиболее успешных брендов замыкают: Nissan (274 ед.; +15%) Renault - 223 (-15%) и Ravon (151 ед.).

Chevrolet Nexia стал лидером в зачете моделей – 1 004 проданных седанов в ноябре, на втором месте Hyundai Accent (982 ед.), тройку замыкает Chevrolet Cobalt (619 ед.). На четвертом месте Lada Granta (606 ед.). Hyundai Tucson на пятом месте (524 ед.). Hyundai Creta занимает шестую строчку (369 ед.). Далее по списку: Kia Rio (333 ед.), Toyota Camry (312 ед.), Lada 4x4 (296 ед.) и Volkswagen Polo – 252 авто.