FIA утвердила дату проведения Гран-при "Формула-1" в Азербайджане на 2021 год

БАКУ/Trend/ - Стала известна дата проведения Гран-при "Формула-1" в Азербайджане в 2021 году.

Как сообщает в четверг Trend, международная автомобильная федерация (FIA) утвердила календарь "Формулы-1" на 2021 год.

Формула утвердила календарь на 2021 год, и гонки в Баку будут проведены 6 июня 2021 года.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)