FIA утвердила дату проведения Гран-при "Формула-1" в Азербайджане на 2021 год
БАКУ/Trend/ - Стала известна дата проведения Гран-при "Формула-1" в Азербайджане в 2021 году.
Как сообщает в четверг Trend, международная автомобильная федерация (FIA) утвердила календарь "Формулы-1" на 2021 год.
Формула утвердила календарь на 2021 год, и гонки в Баку будут проведены 6 июня 2021 года.
(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)
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