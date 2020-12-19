Турецкий грузовой состав с экспортными товарами через Азербайджан достиг конечного пункта назначения

БАКУ /Trend/ - Первый грузовой состав с экспортными товарами из Турции прибыл в город Сиань (Китай).

Как сообщает Trend со ссылкой на Управление государственными железными дорогами (TCDD) Турции, поезд, прибывший 16 декабря в город Хоргос на казахско-китайской границе, сегодня достиг конечного пункта назначения - города Сиань.

Такие поезда, начиная с 2021 года, будут курсировать регулярно два раза в месяц.

Отметим, что состав проследовал через железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс и транспортный коридор Восток-Запад в Анкару, Сивас и Карс, после чего через Грузию прибыл в Азербайджан. Далее контейнеры были отправлены транзитом через Бакинский морской порт фидерным судном "Beket Ata" в Казахстан, а после в город Хоргос на казахско-китайской границе и в конечный пункт - город Сиань.

Ранее сообщалось, что общая протяженность маршрута состава, груженного 42 контейнерами с холодильниками производства Турции, составляет 8,693 тысяч километров (два континента, два моря и пять стран).

Расчетное время в пути из Турции, начиная с четвертого декабря, до Китая - 12 суток. Операторами состава, отправленного из Стамбула в Сиань по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, являются члены международного транспортного консорциума – компании ADY Konteyner (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pasific Eurasia Logistics (Турция).

Напомним, что грузовой состав отбыл с турецкой станции «Казлычешме» четвертого декабря 2020 года в 14:00 (GMT+3). В церемонии отправки состава принял участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу. В ноябре 2019 года из КНР в Европу транзитом через Турцию был отправлен первый грузовой состав, который проследовал через ж/д Баку-Тбилиси-Карс.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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