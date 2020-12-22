В этом году железнодорожным транспортом воспользовались сыше 260 тысяч пассажиров

БАКУ /Trend/ - За период с января по ноябрь текущего года в Азербайджане железнодорожным транспортом воспользовались 266 тысяч человек, сообщили во вторник Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В международных направлениях было перевезено более 29 тысяч пассажиров.

В структуре напомнили, что, в соответстии с решением Кабмина, с 29 марта внутренние и международные пассажироперевозки были приостановлены, а поезда в ограниченном количестве пропускались через Абшеронскую кольцевую железную дорогу. За аналогичный период пршлого года внутри страны было перевезено свыше 900 тысяч, в международных направлениях - более 200 тысяч пассажиров. В целом, за соответствующий период 2019 года железнодорожным транспортом воспользовались 3 384 228 пассажиров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)