Азербайджанский ж/д оператор транспортирует турецкий груз в Китай фидерным судном Beket Ata

БАКУ /Trend/ - Второй контейнерный поезд, перевозящий экспортные грузы из Турции в Китай, прибыл в Бакинский международный морской торговый порт.

Как сообщили Trend в субботу в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", грузовой состав на данный момент находится в азербайджанском порту Алят.

"Разгрузка груза в Бакинском порту и погрузка на фидерное судно "Beket Ata" займет шесть часов. Грузовой поезд состоит из 42 контейнеров, каждый из которых по 40 футов с общим числом холодильников в 1400 единиц. Начиная с 2021 года, контейнерные поезда будут регулярно курсировать по этому маршруту два раза в месяц", - сказали в порту.

Отметим, что общая протяженность маршрута составляет 8,693 тысячи километров (два континента, два моря и пять стран). Расчетное время в пути из Турции до Китая - 12 суток.

По данным источника, операторами второго экспортного поезда, который отправился из Стамбула в Сиань по железнодорожному сообщению Баку-Тбилиси-Карс (БТК), так же являются члены Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) – ADY Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция).

Этот состав, как и первый, будет доставлен из порта Алят (Баку) в порт Актау (Казахстан) фидерным судном "Beket Ata", принадлежащим компании Kazmortransflot, оператором которого является ADY Container.

Напомним, что первый грузовой состав, перевозивший экспортные грузы из Турции в Китай, прибыл в порт Баку 10 декабря 2020 года, после чего груз в течение 6-7 часов был погружен на фидерное судно "Beket Ata" и отправился в казахстанский порт Актау.

Кроме того, в течение этого года по ТМТМ через Каспийское море фидерными судами было перевезено в общей сложности 12,672 тысячи TEU-контейнеров.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev