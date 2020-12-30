Минсвязи Азербайджана дало поручения подведомственным структурам в связи с праздничными днями

БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в праздничные дни дало соответствующие поручения подведомственным структурам, объединениям и предприятиям связи, а также операторам телекоммуникаций по качественному и устойчивому обеспечению населения транспортом, почтовыми услугами, телекоммуникациями, в том числе услугами интернета, мобильной связи, радио-и телевизионного вещания.

Как сообщили Trend в минсвязи, к поручениям ведомства в канун праздника и праздничных дней, следует относиться с чуткостью и принимать оперативные меры.

Структуры при минсвязи, обеспечат бесперебойную и качественную работу транспорта, телекоммуникационных услуг, радио- и телевещания, создадут ответственную дежурную группу оперативного реагирования в случаях кабельных и линейных повреждений, а также поручена организация соответствующего режима работы в почтовых отделениях.

Отметим, что движение общественного транспорта между городами и районами Азербайджана ограничено еще с марта месяца 2020 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров "О мерах в связи с особым карантинным режимом". В праздничные дни, за исключением 2 и 3 января 2021 года (суббота и воскресенье), в городах и районах страны будут работать городские, районные и внутренние маршрутные линии общественного транспорта.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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