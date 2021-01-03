В столице Казахстана приостанавили движение некоторых пригородных маршрутов

3 января все городские и пригородные маршруты в Нур-Султане будут курсировать до 23:00 часов.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Казинформ, сообщается на странице "City Transportation Systems" в сети "Facebook".

«В связи с ухудшением погодных условий, понижением температуры до -30, -38 градусов, временно приостановлено движение следующих пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317», - говорится в сообщении компании.

Остальные пригородные маршруты продолжают работу.