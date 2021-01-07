Строительство аэропорта в Физули повысит темп роста экономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Строительство и открытие нового аэропорта в Физули повлияет на повышение темпа роста экономики Азербайджана.

Об этом сказал Trend директор Кавказского центра политического анализа и исследователь международного управления Ахмед Алили.

По его словам, Азербайджан имеет огромные планы по развитию туристического сектора именно в Карабахе.

«В первую очередь строительство нового аэропорта в Физули повлияет на развитие туристического сектора страны. Туристический потенциал достаточно высок в Азербайджане, и открытие новых туристических центров в Нагорном Карабахе станет еще большим выигрышным сценарием для страны»,- отметил Алили.

Как он отметил, за последние 30 лет туристический потенциал региона не был использован.

«За 30 лет армяне попытались привлечь туда туристов, однако, так как эти территории международно признаны за Азербайджаном, любой, кто попадал туда, автоматически заносился в черный список нашей страны»,- сказал директор Кавказского центра.

Ахмед Алили заявил, что, помимо туристического потенциала, Нагорный Карабах обладает богатыми природными ресурсами, и наряду с развитием туризма, также может стать центром металлургической промышленности.

«На данном этапе развития целесообразным является привлечение иностранных инвестиций со стороны европейских стан, Ирана, России, Турции. Иностранные инвестиции привлекут внимание всех стран к геоэкономике региона. Правительство заинтересовано в том, чтобы в развитии региона участвовали и международные корпорации», -подытожил Алили.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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