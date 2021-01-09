Увеличение экспорта грузов из Китая привело к нехватке контейнеров в мире

Транспорт 9 января 2021 12:50 (UTC+04:00)
Увеличение экспорта грузов из Китая привело к нехватке контейнеров в мире

БАКУ/Trend/ - В результате увеличения экспорта товаров из Китая перед китайским новым годом во всем мире возникла нехватка контейнеров. Об этом сказал председатель координатора Союза экспортеров Эгейского моря Джейк Ашкеназич, сообщает Trend.

По его словам, Китай установил рекорд по экспорту товаров и ситуация стабилизируется лишь к марту текущего года.

"Изменение баланса спроса и предложения, а также увеличения грузоперевозок привело к росту цен на контейнеры (до 10 тысяч долларов) за последние два месяца", - добавил Ашкеназич.

Кроме того, он отметил, что китайская сторона испытывает трудности в поисках пустых контейнеров.

"Поскольку перед китайским новым годом спрос на контейнеры на Дальнем Востоке увеличился, возникла нехватка пустых контейнеров. В этом году Китай побил рекорд экспорта. Контейнеры пустят в оборот лишь по истечении одного месяца после вступления китайского нового года. Мы ожидаем, что это будет примерно 15 марта", - сказал Ашкеназич.

Член правления Международной ассоциации поставщиков транспортных и логистических услуг Танер Измирлиоглу отметил, что экспортеры продолжают искать наиболее привлекательные способы контейнерных перевозок.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev

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