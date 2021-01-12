Бакинский метрополитен обновляет вентиляционные системы

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" в 2020 году провел ряд мероприятий по модернизации систем вентиляции станций бакметро, сказал Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, в период пандемии актуальным вопросом было обновление систем вентиляции бакинского метрополитена.

"В период пассажиропотока работа вентиляционной системы была обеспечена в рамках профилактических мер против пандемии. Станции метро обеспечивались регулярным потоком свежего воздуха, а мощные вентиляторы работали по соответствующему графику согласно требованиям периода", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в периоды, когда метро было закрыто и пассажироперевозки не осуществлялись, из-за отсутствия нужного потока воздуха работа вентиляторов во избежание неблагоприятных геологических воздействий на туннели и оборудование была обеспечена по другому графику.

"Несмотря на ограничения пандемии, в 2020 году была обеспечена поставка в Азербайджан десяти новых мощных вентиляторов и систем управления ими, произведенных российской компанией "Вентпром". На сегодняшний день завершена установка восьми из десяти таких вентиляторов. Кроме того, были предприняты соответствующие меры по модернизации систем водоснабжения", - подчеркнул Бахтияр Мамедов.

(Автор: Самир Али. Редактор: Наталья Кочнева)