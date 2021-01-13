Грузооборот железнодорожного транспорта Казахстана показывает стабильный рост

Анализ отрасли грузоперевозок Казахстана показал, что по отношению к 2019 году грузооборот вырос в 2020 году на 3,5% и составил 231,8 млрд.ткм. По сети АО «НК «ҚТЖ» погружено свыше 256,5 млн. тонн грузов, что на 1,4 млн тонн больше, чем в предыдущем году, передает Trend со ссылкой на АО «НК «Казахстан Темир Жолы».

Номенклатура перевозимых железнодорожным транспортом грузов практически не изменилась.

Выросла погрузка железной и марганцевой руды на 2% ( до 27 млн тонн), руды цветной и серного сырья на 13% (до 23 млн тонн), черных металлов - на 10% (до5 млн тонн).

По сравнению с годом ранее наблюдается незначительное снижение объема перевозок строительных и нефтяных грузов. Погружено 19 млн тонн строительных грузов, что составляет 94% от показателя 2019 г, нефтяных грузов – 17 млн тонн (92%). Факторы, оказавшие влияние на объемы перевозок, - это снижение спроса на строительные грузы из-за эпидемии коронавируса и падение цен на нефть.

«Национальный перевозчик грузов ежегодно выполняет планы по транспортировке социально-значимых грузов, таких как зерно и уголь», - отметил заместитель Председателя Правления по грузовому движению АО «НК «ҚТЖ», генеральный директор ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Даурен Бимов.

За январь-декабрь 2020 года погружено 103,2 млн тонн каменного угля, что на 700 тыс. тонн выше показателя 2019 года. В том числе в адрес коммунально-бытовых предприятий и для населения страны доставлено свыше 73 млн тонн. На экспорт отправлено 30 млн тонн твердого топлива, что на 3% выше уровня предыдущего года.

Перевезено свыше 9 млн тонн зерна нового урожая. Внутри страны более 2 млн тонн, на экспорт – около 7 млн тонн. Казахстанское зерно доставлялось в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан , Афганистан, Китай , Россию.

На 5% выросла погрузка продуктов перемола (в том числе мука) и составила почти 3 млн тонн. На экспорт отправлено около 2 млн тонн, что на 10% больше объема 2019 года.

ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» улучшило показатели качества использования тягового подвижного состава. Так, к прошлому году на 1,3% увеличен среднесуточный пробег локомотива. При этом, по итогам 2020 года расход дизельного топлива на тягу поездов снизился более чем на 11 тыс. тонн. Экономия достигнута благодаря реализации энергосберегающих мероприятий.

В международных железнодорожных сообщениях наблюдался рост объема перевозок, в том числе с Китаем. Досрочно выполнен годовой план перевозок в размере 19,5 миллиона тонн груза через пограничные станции Китая и Казахстана.

По сравнению с показателем 2019 года перевозка груза выросла на 24%. Объем перевозок из Казахстана в КНР вырос на 34%, обратно - на 9%.

В прошлом году железнодорожники приграничных станций установили рекорд по среднесуточному обмену грузовых поездов. Через пограничный переход Достык – Алашанькоу в сутки передано 18 поездов вместо 16, через пограничный переход Алтынколь – Хоргос — восемь поездов в сутки вместо пяти.

«Станция Достык является ключевым звеном в обеспечении международных перевозок сообщением Европа – Азия. В 2021 году в рамках проекта по расширению и модернизации железнодорожной станции проведут работы по удлинению четырех приемоотправочных путей в приграничном парке «Т». Для увеличения пропускной способности участка будут построены второй путь на перегоне Достык – разъезд 19 и три дополнительных приемоотправочных пути на разъезде 19», - отметил Д.Бимов.

Предусмотрена укладка дополнительных четырех приемоотправочных путей в парке «Г» с возможностью приема/отправления поездов в направлении участка Достык – Актогай и строительство нового поста ЭЦ. Все это позволит сократить время обработки при приеме/сдаче поездов, увеличить производительность станции.

По территории Казахстана в прошлом году в транзитном сообщении проследовало более 7000 контейнерных поездов, что на 39% выше показателя 2019 года. В том числе отправлено в направлении Китай – Европа – Китай около 4800 контейнерных поездов, рост составил 55%.

Маршрутная скорость движения контейнерных поездов в направлении Китай - Европа достигла 1152 километра в сутки, что на 4% выше по сравнению с показателем 2019 года.

В 2021 году на железной дороге будут продолжена реализация мероприятий по увеличению грузооборота как внутри страны, так и в международном сообщении, повышению средней скорости контейнерных поездов и другие.