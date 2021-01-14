Регулятор США потребовал отозвать 158 тыс. автомобилей Tesla из-за дефекта

Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при Минтрансе США потребовало, чтобы компания Tesla отозвала 158 тыс. электромобилей из-за потенциально опасных дефектов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС,сообщило агентство Reuters.

По его информации, речь идет об электромобилях Model S и Model X. Неполадки были выявлены в работе главного блока управления MCU (Media Control Unit), в частности его дисплея.

Как отмечает агентство, такая мера редко применяется американским регулятором.