В Казахстане дерегулированы услуги судозахода танкеров при экспорте нефти и нефтепродуктов

БАКУ /Trend/ - В Казахстане услуги за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход) в целях экспорта за пределы Казахстана исключены из перечня регулируемых услуг, передает Trend со ссылкой на Союз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

Это значит, что Комитет по регулированию естественных монополий Казахстана теперь не будет устанавливать тарифы на судозаход танкеров при экспорте нефти и нефтепродуктов.

По информации АО «НК «Актауский морской торговый порт» и Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, порт Актау планирует дифференцировать тарифы по аналогии с практикой других стран, то есть ввести практику разделения платы для Национального перевозчика, судов под казахстанским флагом и судов под иностранным флагом.

Данная практика применяется в порту Баку (Азербайджан). То есть в прейскуранте порта Баку портовые сборы разделены по принадлежности судов к флагам: азербайджанский и иностранный флаг.

Дерегулирование услуг судозахода танкеров позволит устанавливать гибкие тарифы в зависимости от конъюнктуры рынка нефти, переваливаемой через порт Актау.

Это также позволит предоставить преференции Национальному перевозчику - ТОО "Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот»", что даст возможность компании конкурировать с иностранными судами.

Более гибкое ценообразование может способствовать наращиванию объемов перевозимых Казмортрансфлотом грузов и перевалки в порту Актау, что в результате увеличит поступления налогов в бюджет.

(Редактор: Наталья Кочнева)