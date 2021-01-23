Finnair начнет требовать от пассажиров отрицательный тест на коронавирус

Финская авиакомпания Finnair начнет требовать от всех направляющихся в Финляндию пассажиров сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 28 января Finnair начнет требовать от пассажира предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус , если он путешествует в Финляндию на любом рейсе Finnair, или сертификат об уже перенесенном заражении коронавирусом", - говорится в сообщении. Это требование не коснется транзитных пассажиров.

При этом все пассажиры, прибывающие в аэропорт Хельсинки-Вантаа из-за рубежа, будут направляться на тест по прибытии, добавили в компании.

Ранее в пятницу финский Национальный институт здравоохранения и социального развития рекомендовал авиакомпаниям при полетах в Финляндию требовать у пассажиров перед посадкой на борт сертификат с подтверждением отрицательного результата теста на коронавирус. Тест не нужен тем пассажирам, у которых будет сертификат с подтверждением того, что человек уже был заражен коронавирусом и выздоровел, при этом с момента выздоровления прошло менее шести месяцев.

Finnair с конца января намерена возобновить рейсы в Санкт-Петербург, они будут выполняться по пятницам и воскресеньям.