Азербайджанский ж/д оператор принял участие в транспортировке турецких грузов в Россию

БАКУ /Trend/ - Из Турции в Россию железной дорогой Баку–Тбилиси–Карс (БТК) отправлен первый экспортный поезд, сообщили Trend в пятницу в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container.

Согласно информации, стартовал очередной проект в формате трёхстороннего сотрудничества в области железных дорог между Азербайджаном, Турцией и Россией.

"В этот раз из Турции в Россию был отправлен контейнерный поезд с экспортными грузами. Поезд, состоящий из 15 контейнеров, направился из Анкары в направлении станции Ворсино в России. Ожидается, что поезд преодолеет в общей сложности 4,65 тысячи километров за 8 дней", - говорится в сообщении ООО.

Кроме того, в дочерней компании АЖД отметили, что груз поезда, состоящего из 40-футовых контейнеров, состоит в основном из бытовых товаров турецкого производства.

"Общий вес груза составляет 150 тонн. Проехав через территории Грузии и Азербайджана по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс и транспортному коридору Север-Юг, поезд въедет на территорию России", - добавили в ООО.

Отметим, что операторами перевозки являются Pacific Eurasia Logistics (Турция), GR Logistics (Грузия), ADY Container (Азербайджан) и JSC "Russian Railways Logistics" России.

Напомним, что в конце прошлого года из Турции в город Сиань (Китай) были отправлены два экспортных поезда.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev