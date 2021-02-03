Казахстан ожидает двукратное увеличение судозаходов на Каспий к 2025 году

Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Найробийской конвенции об удалении затонувших судов, 2007 года», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Конвенция принята под эгидой Международной морской организации. По состоянию на сегодняшний день, к Конвенции присоединились 53 государства. Основной целью Конвенции является внедрение единых правил и процедур по быстрому и эффективному удалению затонувших судов и ликвидации последствий морской аварии. В Конвенции закреплены обязательства судовладельца и государства-флага по гарантированию финансового возмещения нанесенного ущерба при возникновении морской аварии», - сказал на пленарном заседании Мажилиса министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

По его словам, необходимость ратификации Конвенции обусловлена повышением интенсивности судоходства на Каспийском море.

«В частности, Казахстан является основным грузообразующим государством. Порядка 31 % грузов из общего объема грузооборота на Каспийском море отгружается через порты Актау и Курык. Сегодня мы активно развиваем Транскаспийский международный транспортный маршрут. Открыто новое автомобильное паромное сообщение с прикаспийскими портами Ирана, в 2021 году планируется открытие железнодорожно-паромного сообщения с российским портом Махачкала. Запущены регулярные контейнерные линии между портами Актау и Туркменбаши и иранским портом Амирабад», - перечислил министр.

Он также сообщил, что к 2025 году ожидается двукратное увеличение количества судозаходов в казахстанский сектор Каспийского моря (за 2020 год – 1283 судозахода), что соответственно повысит риск возникновения морских аварий.

«Ратификация Конвенции создаст необходимые условия для защиты интересов Республики Казахстан при возникновении морских аварий и позволит: первое - установить обязанность судовладельцев, заходящих в казахстанские воды, страховать свою ответственность либо иметь иное финансовое обеспечение за удаление затонувшего судна. Это даст также возможность Казахстану предъявлять требование о компенсации расходов по подъему судна напрямую страховой компании без участия судовладельца. Второе - получить гарантии от морской администрации государства-флага в виде выданного им свидетельства о страховании в выполнении судовладельцем своих обязательств по подъему судна и ликвидации последствий аварии. Третье - определить порядок действий Морской администрации Казахстана, судовладельца и морской администрации иностранного судна при возникновении морской аварии», - заключил глава ведомства.