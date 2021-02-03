Информация о VI Международной молодежной научно-практической конференции «Февральские чтения 2021: Творческий потенциал молодежи в решении авиакосмических проблем».

БАКУ/Trend/ - 2 февраля 2021 года на базе Национальной Академии Авиации (НАА) ЗАО АЗАЛ в онлайн-формате начала работу VI Международная молодежная научно-практическая конференция «Февральские чтения 2021: Творческий потенциал молодежи в решении авиакосмических проблем», посвященная Дню молодежи в Азербайджане и дате запуска первого телекоммуникационного спутника Азербайджана - Azerspace 1.

В работу международной конференции, соучредителями которой являются Министерство образования Азербайджанской Республики, ЗАО АЗАЛ, Азербайджанская Инженерная Академия, ОАО «Азеркосмос», подключились более 150 участников из США, России, Турции, Украины, Израиля, Германии, Чехии, Казахстана и Азербайджана, представляющих более 30-ти научных и образовательных учреждений, в том числе 10 университетов, 15 исследовательских центров, 5 государственных структур, 3 ведущих компании.

Открывая конференцию первый проректор НАА профессор Адалят Самедов зачитал приветственное слово ректора НАА, академика Арифа Мир Джалал оглы Пашаева участникам конференции.

Было отмечено, что на конференции в восьми секциях будет представлено около ста докладов по актуальным вопросам аэрокосмической отрасли, гражданской авиации, транспорта, информационных технологий, радиоэлектроники, физики, химии, экономики и права. В рамках конференции также пройдут круглые столы по темам «Безопасность воздушного транспорта: проблемы и перспективы» и «Современный взгляд и перспективы управления цепями поставок» с участием известных азербайджанских ученых и экспертов в этой области.

Профессор Адалят Самедов отметил, что за прошедший год после Февральских чтений 2020, произошло очень важное историческое событие в жизни нашей республики и нашего народа. В течение 44 дней - с 27 сентября по 9 ноября 2020 года под руководством Президента и Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева доблестная армия Азербайджана освободила наши земли от 30 летней оккупации.

Эта историческая победа завоевана благодаря мудрой политике, железной воле, четкой и продуманной стратегии Верховного Главнокомандующего, мужеству наших воинов, сплоченности Азербайджанского народа вокруг Президента. Сыграла свою значимую роль тактика ведения боевых действий с использованием современных военных технологий.

Выступая на конференции, заместитель министра образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов отметил, что в Академии успешно осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов для аэрокосмической отрасли. Проблемы перехода к новой экономике, утверждение регионов как ведущих технологических парков инновационного развития, роль и участие высшей школы в решении этой задачи рассматриваются в НАА, как первостепенное. И это очень радует нас.

Выступившие на пленарном заседании докладчики – председатель конференции и советник НАА по аэрокосмическим вопросам академик Роальд Сагдеев с темой «21-й век: глобальные вызовы человечеству - какой выход предлагает наука», директор Института компьютерных систем Одесского национального политехнического университета, профессор Светлана Антощук с темой «Искусственный интеллект сегодня и завтра», главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской Академии Наук, профессор Александр Потапов с темой «Прорывные фрактальные технологии в радиоэлектронных системах», специалист по военной авиации из Израиля, к.т.н. Александр Шульман с темой «История создания Израильской беспилотной авиации», президент Турецкого института инновационного менеджмента и ТРИЗ, профессор Али Б. Кутван с темой «Системный подход к инновациям: ТРИЗ и инновации» были заслушаны участниками конференции с большим интересом.

Также выступили заведующий кафедрой Транспортной механики НАА, вице-президент Азербайджанской Инженерной Академии профессор Ахад Джанахмедов и наш соотечественник, профессор из Германии Мэсуд Эфендиев.

Международная конференция «Февральские чтения-2021» продолжит свою работу до 4-го февраля включительно.