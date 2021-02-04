10 пунктов пропуска на границе Казахстана будут реконструированы

Транспорт 4 февраля 2021 11:13 (UTC+04:00)
10 пунктов пропуска на границе Казахстана будут реконструированы

Председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев рассказал, что 9 авто и 1 ж/д пунктов пропуска будут реконструированы, также запланировано техническое дооснащение.

Об этом передает Trend со сслыкой на пресс-службу комитета.

Он напомнил, что уже завершена модернизация пункта пропуска «Б.Конысбаева» на границе с Узбекистаном.

«По примеру пункта пропуска «Нұр жолы», на загруженных участках границы, планируется внедрение системы «Электронной очереди», которая позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь.

Также, расширяется по внедрение навигационных пломб, что позволит мониторить потоки и сократит факты лжетранзита», - сказал Султангазиев.

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