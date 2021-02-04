БАКУ/Trend/ - Российская авиакомпания «Аэрофлот» приступает к выполнению специальных рейсов по маршруту Москва-Баку-Москва (аэропорт «Шереметьево»), сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

По данным ведомства, полеты будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

Прибытие первого рейса авиакомпании в Баку состоится 18 февраля в 01:25, вылет из столицы Азербайджана - в 02:55 по местному времени.

Кроме того, с 17 февраля к выполнению специальных рейсов по маршруту Баку-Москва-Баку также приступает Национальный авиаперевозчик AZAL. Полеты с частотой два раза в неделю - по средам и воскресеньям - будут осуществляться в аэропорт «Домодедово».

Только лица, указанные в списке на сайте Министерства иностранных дел РФ, имеют право въезда в Россию в период пандемии COVID-19: https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4157104

Помимо граждан Азербайджана, на рейсы Москва-Баку допускаются следующие категории граждан:

• Сотрудники и руководители дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и члены их семей;

• Иностранцы, члены семьи которых (супруги, родители или малолетние дети) являются гражданами Азербайджана;

• Иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане;

• Иностранцы, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане;

• Иностранные студенты, обучающиеся в ВУЗ-ах Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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