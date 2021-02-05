Казахстан принимает конкретные меры для развития контейнерных перевозок по ж/д и морским путям - министерство

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Казахстан большое внимание уделяет развитию контейнерных перевозок на железнодорожных и морских линиях.

Об этом Trend сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Как отметили в министерстве, основным маршрутом движения контейнерных грузов является Транскаспийский международный транспортный маршрут (Middle Corridor), в целях развития которого на регулярной основе проводится работа по созданию привлекательных технических и тарифных условий, обеспечению сроков доставки и порядка взаимодействия логистических операторов.

Кроме того, в целях развития транспортно-логистической системы Единого экономического пространства, предоставления транспортно-логистических услуг в сообщении Китай-Европа совместно с железнодорожными администрациями Казахстана, Беларуси и России было создано Акционерное общество "Объединенная транспортно -логистическая компания", которое обеспечивает единую технологию предоставления транспортно-логистических услуг и согласованной тарифной политики.

В целом, отметили в министерстве, основной вектор развития Казахстана следует по пути наращивания грузовых оборотов в направлении Китай-Европа-Китай, где с каждым годом увеличиваются транзитные объемы грузоперевозок. Так, за 11 месяцев 2020 года объемы грузов достигли 500 тысяч ДФЭ (двадцатифунтовый эквивалент), или рост на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Также на данный момент Иран рассматривает планы запуска транзитного маршрута через Центральную Азию, в рамках которых Казахстаном уже было подписано Соглашение о сотрудничестве в области организации контейнерного сообщения. В рамках данного соглашения осуществляются регулярные (не реже одного раза в неделю) контейнерные перевозки между портами Актау и Каспиян (Анзали).

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)

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