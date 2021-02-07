Тбилисская транспортная компания готова к обслуживанию пассажиров с понедельника

Тбилисская транспортная компания полностью готова к обслуживанию пассажиров с 06:00 понедельника. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявил представитель Тбилисской транспортной компании Тамаз Робакидзе.

На данном этапе проводится дезинфекция всех станции метро, ​​ вагонов подвижного состава, а также автобусов.

«Дезинфекция проводится специальным раствором, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. Дезинфекция будет проводиться ежедневно, каждую ночь, до выхода на линию.

Что касается рекомендаций, то остается только одно ограничение — все пассажиры должны быть в масках, что будет контролироваться нашими сотрудниками и патрулем метрополитена. Ни один пассажир не будет допущен в транспортное средство без маски, а автобус не сдвинется с места, если у кого-то из пассажиров не будет маски.

Исходя из комендантского часа, Тбилисское метро ​​и автобусы будут работать до 21:00», — сообщили в компании.

Кроме того, сотрудники транспортной службы будут ежедневно проходить термоскриниг, а в случае появления симптомов компания будет действовать соответствующим образом.