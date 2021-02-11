TRACECA совместно с АБР создаст проект по полному переходу документации в электронный формат

БАКУ/Trend/ - Одним из направлений нашей деятельности по единому транзитному соглашению является внедрение цифровых технологий, сказал Trend Постоянный представитель ПС МПК TRACECA Руфат Байрамов.

По его словам, на данный момент странами-участницами рассматриваются возможности применения тех или иных технологий, на основании которых будет разработан продукт.

«Кроме того, рассматриваются возможности внедрения дополнительных девайсов за счет той инфраструктуры, которая существует на грузовых автомобилях», - сказал он.

Однако Байрамов, говоря о мультимодальных перевозках, отметил, что будет задействован достаточно сложный комплекс задач.

«Если речь идет о перевозках контейнерных грузов транспортом, то нужно контролировать каждый этап перевозки, начиная от грузовика или ж/д оператора, далее перевалки этого груза в порту и дальнейшего его следования», - добавил он.

Руфат Байрамов отметил, что ведутся совместные работы с международными финансовыми институтами, в том числе с консультантами из Азиатского банка развития (АБР).

«В рамках этого сотрудничества прорабатывается проект по полному переходу документации TRACECA на электронный формат и создания единого мультимодального документа», - сказал он.

По его словам, учитывается широкая география и организация рабочего процесса стран-участниц в разных системах, в том числе по ж/д накладным.

«В данном вопросе главной задачей является достижение общего документа, который будет предусматривать те параметры, которые предусмотрены в рамках применения разных систем», - отметил Байрамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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