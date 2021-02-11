Увеличился грузооборот по железным дорогам Казахстана в 2020 году

Транспорт 11 февраля 2021 12:08 (UTC+04:00)
Увеличился грузооборот по железным дорогам Казахстана в 2020 году

Грузооборот АО «НК «Қазақстан темір жолы» в 2020 году увеличился на 3,5% по сравнению с 2019 годом и составил свыше 231 млрд тонно-километра, передает Trend со ссылкой на компанию.

Транзитный грузооборот составил более 39 млрд. тонно-километров, что на 19,4% выше показателя прошлого года. При этом в транзитном сообщении перевезено 876 тыс. контейнеров двадцатифутового эквивалента (ДФЭ). Это на 31,8% больше, чем в 2019 году.

Главным финансовым достижением группы компаний АО «НК «КТЖ» является положительный финансовый результат за 2020 год.

При поддержке Правительства РК и Фонда «Самрук-Қазына» реализован ряд мер, направленных на оптимизацию долговой нагрузки. Доля обязательств КТЖ в «твердой» валюте снизилась с начала 2019 года с 57% до 34% на конец 2020 года.

Улучшение финансовой устойчивости группы компаний, повышение контроля за оборотным капиталом, внедрение централизованного казначейства, автоматизация бизнес-процессов в течение 2019-2020 гг. обеспечили снижение кредиторской задолженности на 67 млрд. тенге или на 48%. Просроченная кредиторская задолженность сведена к нулю.

Годовой план закупок исполнен на 100%. При этом, доля местного содержания по работам и услугам составила 92%, по товарам – 64%.

В целях оптимизации структуры в 2020 году из группы компании АО «НК «ҚТЖ» выведены 9 подразделений согласно программам приватизации и дивестиции.

Успешно реализуются проекты цифровой трансформации, направленные на повышение экономической эффективности предоставляемых услуг, совершенствование бизнес-процессов, цифровизацию и автоматизацию деятельности Компании.

В 2021 году в Компании продолжится решение вопросов финансовой устойчивости и работа над повышением эффективности операционной деятельности.

Среди основных задач на 2021 год - наращивание объемов перевозок и развитие транзита, модернизация инфраструктуры, повышение эффективности производства, реализация программ трансформации и цифровизации и другие.

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