TRACECA планирует реализовать проект отслеживания продвижения грузов до 2026 года

БАКУ/Trend/ - В стратегии развития TRACECA прописаны планы по внедрению систем отслеживания продвижения грузов (простоев транспортных средств) в режиме реального времени, сказал Trend Постоянный представитель (Национальный секретарь) ПС МПК TRACECA в Азербайджане Руфат Байрамов.

По его словам, на данный момент планируется проведение соответствующих работ по принятию этого проекта и его реализации в период до 2026 года.

«Данное решение предусматривает наличие такой системы, которая будет позволять отслеживать грузы в режиме реального времени, а также совершать замеры по тем проблемным участкам, которые у нас есть. Мы будем иметь возможность в режиме колл-центра отвечать на вопросы водителей, которые могут возникнуть на той или иной точке прохождения границ или же в порту», - добавил он.

Кроме того, Байрамов заявил, что работы в направлении транспортного коридора Север-Юг (Россия, Азербайджан, Иран) более менее отлажены.

«В рамках направлений TRACECA есть много вопросов, которые необходимо согласовывать в контексте перевалки через Каспийское море. Этот фронт задач более широкий, так как он включает в себя несколько модальностей, то есть наземный и водный транспорт, портовые инфраструктуры, и, соответственно, взаимодействие всех этих сегментов является наиболее важным и интересным для изучения процессов», - подчеркнул Руфат Байрамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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