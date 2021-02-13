Судоходная линия Бендер-Аббас - Латакия начнет работу в марте

11 марта текущего года начнет работу судоходная линия Бендер-Аббас-Латакия.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил глава объединенной торговой палаты Иран-Сирия Кейван Кашефи.

«Согласно соглашению, один раз в месяц грузовые суда будут регулярно доставлять грузы из Ирана в Сирию, а первая партия будет отправлена ​​в порт Латакия 11 марта», - сказал он.