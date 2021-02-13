Судоходная линия Бендер-Аббас - Латакия начнет работу в марте
11 марта текущего года начнет работу судоходная линия Бендер-Аббас-Латакия.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил глава объединенной торговой палаты Иран-Сирия Кейван Кашефи.
«Согласно соглашению, один раз в месяц грузовые суда будут регулярно доставлять грузы из Ирана в Сирию, а первая партия будет отправлена в порт Латакия 11 марта», - сказал он.
Лента новостей
Азербайджан заинтересован в активном притоке инвестиций из дружественных стран в рамках восстановления освобожденных территорий - газета Azernews
Азербайджан и учреждение Международного дня тюркского языка: Алфавит имеет особое значение в жизни каждого народа
Эвакуация и экстренное спасение музейных коллекций и ценностей – опыт Азербайджана представлен мировой общественности (ФОТО)
Народный банк Китая выступает за развитие сотрудничества с МФЦА, в том числе в области «зеленых финансов»
Вакцина самое эффективное оружие – работающий в Турции азербайджанский специалист в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"
Национальный депозитный центр Азербайджана расширяет операционные связи с рядом иностранных организаций
С начала года стоимость реализованной продукции в сетях розничной торговли в Азербайджане сократилась
Сумма компенсаций по застрахованным вкладам в закрывшихся азербайджанских банках превышает 622 млн манатов
Работы по вводу в эксплуатацию метеорадаров в Шамахы и Гёйгёле планируется завершить в середине марта – минэкологии
В административно-территориальное деление Шарурского и Седерекского районов вносятся частичные изменения
Фильму "Gün keçdi" – 50 лет! Впервые Флора Керимова о хите "Bir axşam taksidən..." Почему Гасан Мамедов отказался сниматься, а Лейла Шихлинская плакала (ВИДЕО, ФОТО)
Я ни о чем не жалею, горжусь собой и боевыми товарищами! – пробывший 35 дней в плену курсант (репортаж Trend TV)