Казахстан, Узбекистан рассматривают возможность строительства высокоскоростной магистрали между странами

2 февраля 2021 года состоялась встреча Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбута Атамкулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрамом Ниязходжаевым, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества. Особое внимание участники уделили инфраструктурным проектам.

Казахстан и Узбекистан ведут работу над созданием высокоскоростного железнодорожного пассажирского сообщения Туркестан – Шымкент – Ташкент, которое позволит повысить туристический потенциал обеих стран. Кроме этого, в планах - строительство новой линии Мактарал – Дарбаза с выходом на территорию Узбекистана, которая разгрузит действующий пункт перехода Сарыагаш.

Помимо этого, страны планируется соединить новой высокоскоростной магистралью, которая протянется от Туркестана до Ташкента.

Также Министр и Посол обсудили авиасообщение. Несмотря на пандемию коронавируса, полеты между странами выполняются регулярно. В перспективе их количество планируется увеличить, а также открыть новые направления - из узбекистанских городов Ургенч, Самарканд, Нукус в казахстанские Туркестан, Актау и Тараз.

Помимо инфраструктурных решений, участники встречи уделили внимание промышленным проектам. Стороны создадут совместные предприятия: со специализацией в машиностроении в Казахстане, а также по производству фармацевтической продукции на территории Узбекистана. Также планируется строительство завода по производству лекарственных и гигиенических средств в Шымкенте.

Эффективно стороны развивают и легкую промышленность. С декабря 2019 года функционирует казахстанско-узбекское совместное предприятие ТОО «ТПК «Alliance», которое в 2020 году переработало более 510 тонн хлопкового волокна и произвело более 420 тонн пряжи.

В завершении встречи стороны поблагодарили друг друга за содействие в реализации новых проектов, а также выразили надежду на дальнейшее плодотворное развитие взаимоотношений.