Грузия и Узбекистан будут работать над совместными инвестициями в транспортную и логистическую инфраструктуру

БАКУ /Trend/ - С точки зрения развития транспортно-логистического коридора, укрепление сотрудничества между Грузией и Узбекистаном очень важно, отметила Министр экономики Грузии Натия Турнава, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Грузии.

На онлайн-встрече министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и заместитель премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и торговли Сардор Умурзаков обсудили вопросы совместного развития портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры.

По данным ведомства, на встрече внимание было уделено проведенным в Грузии реформам, укреплению логистического коридора и планам на будущее. Также значительное время было уделено развитию двусторонней торговли и сотрудничеству в направлении привлечения инвестиций.

Как отметила министр, Узбекистан изучает осуществленные в Грузии реформы по многим направлениям и берет отсюда некоторые примеры.

"Грузия и Узбекистан являются странами-партнерами, друзьями и очень быстрорастущими странами в регионе. Текущие и планируемые проекты позволяют всему региону Южной Азии связаться с Европой через Узбекистан, а затем через уже мультимодальный транспортный коридор с использованием грузинских портов. Для этого осуществляются очень интересные, крупные железнодорожные проекты, как в Узбекистане, который связывает Афганистан, Пакистан, затем Индию, так и в Грузии", - заявила после встречи Натия Турнава.

На встрече министров было решено, что Грузия будет принимать совместную рабочую группу, созданную двумя странами, которая будет работать над совместными инвестициями в транспортную и логистическую инфраструктуру. Кроме того, было решено создать еще одну двустороннюю рабочую группу, которая будет определять потенциальную экспортную продукцию и выберет важные инвестиционные проекты.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)