Между Азербайджаном и Россией возобновляется авиасообщение

Россия с 17-го февраля возобновляет регулярное авиасообщение Азербайджаном. Соответствующее решение было сообщено правительством РФ 3 февраля. Рейсы между странами были приостановлены в прошлом году на фоне пандемии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Авиакомпании страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва - Баку. Российская компания "Аэрофлот" на прошлой неделе заявила, что планирует выполнять два рейса в неделю с Баку с 17 февраля.

Азербайджанская национальная авиакомпания Azal также сообщила, что планирует начать выполнение специальных рейсов в Москву с 17 февраля. При этом на данный момент въезд для туристов в Азербайджан закрыт. Въехать в страну могут только дипломаты, иностранцы, чьи родственники имеют гражданство Азербайджана, иностранцы, имеющие разрешение на работу в стране или вид на жительство, а также студенты. Все категории граждан должны будут пройти двухнедельный карантин. При себе необходимо будет иметь ПЦР тест, действительный в течение 48 часов до вылета.