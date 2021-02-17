В Казахстане нарастили объемы производства транспортных средств

В январе 2021 года в Казахстане было произведено 5 981 ед. транспортных средств всех типов. Стоимость выпущенной продукции превышает аналогичный результат прошлого года на 20,2% и оценивается в 43 081 млн тенге, передает Trend со ссылкой на данные Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).



В январе было выпущено 5 393 легковых автомобиля (+3,9%), 363 ед. грузовой техники (-33,9%), 150 автобусов (+354%), 67 прицепов и 8 единиц прочей специализированной техники. На экспорт отправлено 137 автомобилей на общую сумму 636 млн тенге (+49%).



По итогам января на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 3 600 единиц техники (+27,8%). На запущенном в октябре прошлого года алматинском заводе Hyundai Trans Kazakhstan выпущено 1 913 автомобилей. Семипалатинский СемАЗ произвел 100 ед. коммерческой техники (-66,2%), Hyundai Trans Auto выпустил 78 единиц техники (+151%). В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» отгрузил 61 ед. коммерческой техники (+1,6%). Daewoo Bus Kazakhstan произвел 44 автобуса (+37%).



На фоне общего роста рынка (продажи новых автомобилей в январе 2021-го выросли на 54%), автопром страны продолжает увеличивать долю локализации и привлекать новые инвестиции. В Костанае завершается строительство «Локализационного центра», где будут выпускаться компоненты для всех казахстанских производителей, на соседнем «СарыаркаАвтоПром» запускается линия по производству автомобилей Kia. В Алматы идет строительство мощностей по производству бамперов и пластиковых компонентов для Hyundai Trans Kazakhstan.