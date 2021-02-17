В Баку прибыл первый контейнерный поезд из Китая

БАКУ /Trend/ - Первый контейнерный поезд из Китая прибыл в Баку, сообщили Trend в среду в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Container".

Поезд со смешанными грузами преодолел расстояние от китайского города Чиндао до Баку за 15 дней.

"Блок-поезд состоит из пятидесяти 40-футовых контейнеров", - сказали в компании.

Как отмечается, контейнеры были доставлены из казахстанского порта Актау в порт Алят (Баку) фидерным судном "Бекет Ата", оператором которого является азербайджанская "ADY Container".

Планируется отправка 15 контейнеров столицу Грузии - Тбилиси.

Отметим, что проект реализуется в сотрудничестве с «KTZ Express», ООО «ADY Контейнер» и «GR Logistics and Terminals», входящими в Транскаспийский международный транспортный маршрут.

"До конца 2021 года ООО "ADY Контейнер" планирует отправку по направлению Китай-Азербайджан около 50 контейнерных блок-поездов", - сказали в компании.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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