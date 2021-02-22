Сотрудники AZAL старше 50 лет вакцинируются от коронавируса (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С 22 февраля началась вакцинация от коронавирусной инфекции (COVID-19) всех работников ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» в возрасте 50 лет и старше, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Авиационный персонал данной возрастной категории в списке тех, кто в первую очередь должен получить вакцину от коронавирусной инфекции.

Вакцинация персонала авиакомпании продлится до 26 февраля. Вакцинация носит добровольный характер и проводится бесплатно.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана призывает всех граждан, которым положена прививка от COVID-19, активнее вакцинироваться. Это поможет улучшить эпидемиологический фон в стране и как можно скорее восстановить в том числе сферу авиации и туризма.

Благодаря успешной программе вакцинации в стране, AZAL ожидает открытия границ республики и возвращения сферы пассажирских перевозок к нормальной жизни. До 2023 года, согласно пятилетнему плану развития авиакомпании, предусмотрено возвращение к прежним объемам перевозок и возобновление регулярного авиасообщения по всем маршрутам, по которым «Азербайджанские Авиалинии» летали до пандемии. А к 2025 году авиакомпания планирует дальнейшее расширение карты маршрутов в ближнем и дальнем зарубежье.

Также в рамках возобновления полетов Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжит мотивационную программу по привлечению в страну иностранных авиакомпаний и открытия новых воздушных линий.

Отметим, что во всех международных аэропортах Азербайджана до закрытия границ действовали так называемые режимы пятой и седьмой степени свободы воздушного пространства. Все иностранные авиакомпании, которые захотят выполнять рейсы в Азербайджан и далее, получат такие же права, как и национальный авиаперевозчик. Эти степени свободы предоставляют возможность выполнять полеты из азербайджанских аэропортов в 40 стран Европы, Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.