Туркменистан готовится к проведению транспортной конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

БАКУ /Trend/ - Туркменистан готовится к проведению в 2021 году министерской транспортной конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, об этом было сказано в ходе онлайн мероприятия, организованного представительством Туркменистана при отделении ООН в Женеве, в рамках 83-й сессии Комитета по внутреннему транспорту Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН).

Сообщается, что в рамках онлайн мероприятия были обсуждены вопросы объединения транспортной логистики, что может стать одним из наиболее важных и действенных направлений развития в 2021 году.

Также была отмечена значимость продолжения и укрепления политического диалога с целью обеспечения всестороннего взаимодействия между всеми видами транспорта для содействия созданию устойчивых мультимодальных транзитных коридоров во время пандемии.

Согласно сообщению, в мероприятии приняли участие послы и представители миссий из стран Центральной Азии и Прикаспийских государств, а также представители международных организаций.

Отметим, что 22 сентября 2020 года в ходе 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил намерение Туркменистана провести у себя Международную конференцию министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, что позволит активизировать взаимодействие в данном направлении.

Также президент отметил значимость развития сотрудничества в области транспорта, добавив, что Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос обеспечения стабильных международных перевозок в период чрезвычайных ситуаций.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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