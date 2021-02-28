Иран из-за коронавируса остановил авиасообщение с 32-мя стран
Иран в рамках борьбы с распространением коронавируса остановил авиасообщение с 32-мя странами.
Об этом, передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил представитель Управления гражданской авиации Мохаммад Хасан Забибахш.
«Согласно постановлениям Национальной штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом и с целью предотвращения распространения вируса в стране въезд в Иран путешественников из стран с высоким риском был запрещен», - отметил он.
Согласно информации к этим странам относятся - Англия, Ангола, Аргентина, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Чили, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Лесото, Мавритания, Мозамбик, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Руанда, Суринам, Танзания и Уругвай.
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