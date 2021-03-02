ГНС Азербайджана зарегистрировала ООО «Fuzuli Airport»

БАКУ /Trend/ - В январе 2021 года Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана (ГНС) зарегистрировала ООО «Fuzuli Airport».

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу.

По данным ГНС, уставный капитал ООО «Fuzuli Airport» составил 35,35 миллионов манатов.

Отметим, что 14 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундаменты дороги Физули-Шуша на 27-м километре автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и аэропорта в Физулинском районе.

Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта должна быть сдана в эксплуатацию уже в 2021 году.

Напомним, что на освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство двух международных аэропортов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva