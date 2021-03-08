Тегеранский метрополитен входит в топ-15 городов Азии по протяжённости линий

Тегеранский метрополитен является 15-м городом Азии по протяжённости линий.

Об этом, как передает Trend cо ссылкой на İRNA, заявил директор Координационного бюро Международного союза общественного транспорта в Тегеране Мохаммад Монтазери.

Монтазери сообщил, что Тегеранский метрополитен по загруженности занимает 16-е место в мире.

На данный момент в Тегеранском метрополитене 7 линий общей протяжённостью 570 километров.